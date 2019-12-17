اجتماع مغلق بين أردوغان وغوتيريش في جنيف

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في مدينة جنيف السويسرية.

جاء ذلك على هامش مشاركتهما في المنتدى العالمي الأول للاجئين المنعقد في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

واستغرق الاجتماع المغلق بين أردوغان وغوتيريش، ساعة و40 دقيقة.

ولم تكشف المصادر الرسمية التركية، عن فحوى الحديث الذي دار بين أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة.

وحضر الاجتماع كل من وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، ووزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، ووزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ووزير الدفاع خلوصي أقار، والسفير التركي الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، صادق أرسلان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن.