الجيش التركي يستلم 8 طائرات مسيرة "سونغار" محلية الصنع

يستلم الجيش التركي قريباً دفعة من مقاتلات "سونغار" المسيرة والمصنّعة بإمكانات وقدرات محلية.

يأتي ذلك ضمن إطار اتفاقية أبرمتها مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية مع شركة "أسيسغورد" التركية، المتخصصة في الصناعات الدفاعية.

ومن المقرر أن تستلم القوات المسلحة التركية خلال الشهر الجاري دفعة مكونة من 8 درونات من طراز "سونغار" إلى جانب معداتها المرافقة لها.

وتعد سونغار أول طائرة بدون طيار محلية الصنع تعمل بـ"نظام إطلاق النار التلقائي"، يمكن استخدامها في جميع أنواع العمليات العسكرية والأمنية، على مدار الساعة.

وتستطيع الطائرة الجديدة تحديد مكان الهدف بشكل دقيق خلال العمليات، وتحييد مصدر التهديد، بالإضافة إلى تحديد الأضرار والخسائر، والنقل المباشر للأحداث.



ويمكن لسونغار إجراء عمليات على مسافة 10 كيلومترات، وحمل 200 رصاصة من عيار 5.5645x ملم، المعتمد في حلف شمال الأطلسي، في وقت واحد.



وبجانب قدرتها على التحليق حتى ارتفاع 3 آلاف متر، تتميز سونغار بنظام آلي خاص ومرن لإطلاق الرصاص من بندقيتها التي تملك قدرة دوران بين 0 و60 درجة.



وستلعب الطائرة الجديدة دورا فعالا في حالات الهجمات على مخافر الشرطة أو الكمائن أثناء سير القوافل العسكرية، دون الحاجة إلى التدخل البشري.