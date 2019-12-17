الكرملين: بوتين وأردوغان سيبحثان الأزمة الليبية في مباحثات قادمة

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الأزمة الليبية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بسكوف، الثلاثاء، إن روسيا وتركيا تواصلان مباحثاتهما المكثفة من أجل حل الأزمة السورية أيضاَ.

وأشار بيسكوف إلى أن بوتين وأردوغان سيستمران في مناقشة الأزمة الليبية ، موضحاً بالقول "بالتأكيد ستٌناقش القضية الليبية في المحادثات الهاتفية واللقاءات الثنائية بين الزعيمين".

ولفت بيسكوف إلى أن بوتين سيشارك في مراسم افتتاح مشروع خط السيل التركي في كانون الثاني/ يناير المقبل، مضيفاً بالقول "ستكون هذه فرصة جيدة لمناقشة جميع القضايا الحالية، لا يتم التخطيط لأي زيارات أو لقاءات أخرى في الوقت الحالي، لكن برنامج العمل للرئيس بوتين يمكن أن يتغير بسرعة".