بعثة الاتحاد الأوروبي بأنقرة: علاقاتنا مع تركيا قوية

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى تركيا، السفير كريستيان برغر، إن العلاقات بين الاتحاد وأنقرة قوية، ونعمل سويا من أجل التغلب على بعض التحديات.

جاء ذلك في كلمة له خلال حضوره فعالية بمناسبة الذكرى الـ746 لوفاة جلال الدين الرومي، في ولاية قونية وسط تركيا.

وقال برغر "العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا قوية، هناك بعض التحديات، إلا أننا نعمل معا لتجاوزها".

وأشار إلى وجدود تعاون بين الجانبين في عديد من المجالات.

و حول إعفاء جوازات السفر التركية من التأشيرة، أوضح برغر، أن أنقرة أبدت عزمها على إكمال مطالب الجانب الأوروبي بشأن موضوع التأشيرة.

وأضاف أن تركيا أكملت بالفعل جزءا كبيرا من المعايير المتعلقة بالتأشيرة.

وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى تركيا، الأربعاء، أن الاتحاد سيواصل إعفاء حاملي جوازات السفر التركية الدبلوماسية والخدمة والخاصة من إلزامية التسجيل في "نظام معلومات وإذن السفر الأوروبي (اتياس)".