بهتشلي: سندعم الحكومة بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

أعلن زعيم حزب الحركة القومية التركية، دولت بهتشلي، أن حزبه سيدعم الحكومة التركية بخصوص إرسال قوات إلى ليبيا إذا استدعى الأمر ذلك.

ولفت بهتشلي في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء إلى أن هناك مخططات إمبريالية تجاه البلدان المجاورة، الهدف منها فرض تطويق استراتيجي على تركيا.

وأضاف "إن المصطفين خلف الإرهابي خليفة حفتر في ليبيا، يريدون تضيق النطاق على تركيا في منطقة شرق المتوسط ".

وأردف "أن الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الشرعية في ليبيا وتركيا بخصوص تحديد الصلاحيات البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، شلت الأعداء".

وأكد زعيم الحركة القومية التركي: "سندعم الحكومة بخصوص إرسال قوات تركية إلى ليبيا في حال استدعى الأمر ذلك".

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع أردوغان والسراج، مذكرتي تفاهم، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.