بحضور أردوغان ومهاتير محمد.. تركيا وماليزيا توقعان 15 اتفاقية في عدة مجالات أبرزها الصناعات الدفاعية

وقعت تركيا وماليزيا، الأربعاء، 15 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة، في مقدمتها الصناعات الدفاعية، والعلوم، والتكنولوجيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، في العاصمة كوالالمبور.

وجرى لقاء أردوغان ومهاتير محمد في مبنى رئاسة الوزراء بمدينة بوتراجايا.

وتضمنت الاتفاقيات، مذكرة تعاون بين الحكومتين التركية والماليزية في مجال العلوم والتكنولوجيا، وقعها عن الجانب التركي وزير الصناعة والتكنولوجيا، مصطفى ورانك، وعن الجانب الماليزي وزيرة الطاقة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة والتغيّرات المناخية، يو بي ين.

كما تم توقيع 14 اتفاقية حسن نية بين شركات دفاع وتكنولوجيا تركية وماليزية.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل أردوغان إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، للمشاركة في القمة الإسلامية المصغرة.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته إلى ماليزيا، كل من عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والداخلية سليمان صويلو، والدفاع خلوصي أقار، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك.

كما يرافقه وكيل رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم نعمان قورتولموش، ونائب رئيس الحزب جودت يلماز، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

ومن المقرر أن تعقد "قمة كوالالمبور 2019"، خلال الفترة بين 18-21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بمشاركة تركيا وماليزيا وقطر وباكستان وإندونيسيا.