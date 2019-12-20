أنقرة تدين استغلال الكونغرس للموازنة الأمريكية في استهداف تركيا

أدانت وزارة الخارجية التركية تمرير الكونغرس الأمريكي عقوبات على تركيا لتحقيق "مآرب سياسية قصيرة الأجل".

جاء ذلك في رد مكتوب من المتحدث باسم الوزارة، حامي أقصوي، الجمعة، على سؤال بشأن مشاريع قوانين الاعتمادات المالية لعام 2020، التي أقرها الكونغرس الأمريكي مؤخرا.

وقال أقصوي إن تمرير تلك المشاريع التي تتضمن نقاطا ضد تركيا، من قبل مجلسي النواب والشيوخ، إنما يعد أحدث مثال على رغبة أعضاء الكونغرس الأمريكي بتخريب العلاقات الثنائية بأي وسيلة كانت.

وأضاف: "ندين استغلال عملية تحديد الموازنة الاعتيادية في الكونغرس، مرة أخرى، من أجل مآرب سياسية قصيرة الأجل لسياسيين أمريكيين".

وأكد أن هذا الأمر إنما يضر أولا بسمعة ومصداقية أعضاء الكونغرس الذين ينساقون وراء أطروحات بعض زملائهم المعادين لتركيا، الساعين لإفراغ مفهوم "التحالف" بين البلدين من مضمونه.

وشدّد أقصوي على أن الأوساط الساعية لعرقلة تسليم مقاتلات إف-35 إلى تركيا، دون وجه حق، وتقويض إمكانيات التعاون شرق البحر المتوسط، إنما تلحق الضرر بمصالح الولايات المتحدة، قبل كل شيء.

وأوضح أنه مع مرور الوقت سيتم إدراك أن تلك الخطوات لا تصب في صالح استقرار وسلام المنطقة.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء، مشروع قانون الميزانية الدفاعية الأمريكية لعام 2020، الذي تضمن في بعض أقسامه نصاً لفرض عقوبات على تركيا.

وينص مشروع الموازنة على عدم تسليم تركيا مقاتلات إف-35 بذريعة استمرارها في استيراد منظومة إس-400 الروسية للدفاع الجوي، وضرورة فرض عقوبات على أنقرة في إطار قانون "مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات" (كاتسا).

كما يتيح المشروع رفع حظر السلاح المفروض على إدارة الشطر الجنوبي الرومي من جزيرة قبرص، الأمر الذي يثير حفيظة القبارصة الأتراك وتركيا.