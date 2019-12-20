عين العرب.. ترميم مدرسة استخدمت قاعدة للإرهاب

قامت تركيا بترميم مدرسة سورية في منطقة عين العرب كان تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي قد استخدمها كقاعدة لتخزين العتاد والسلاح، وقد عادت المدرسة بفضل تلك الجهود إلى مركز تعليمي ينشر المعرفة والسلام.

وجاء هذا العمل السامي ضمن عمليات تركيا لمكافحة الإرهاب في شمال سوريا، حيث استغرقت أعمال التجديد في المدرسة فترة من الزمن، وانتهت قبيل أيام عندما أصدر مكتب الحاكم في ولاية "شانلي أورفا" جنوب تركيا، بياناً بذلك.

وتضم مدرسة "النقرة" في رأس العين 13 فصلاً دراسياً أعيد ترميمها وتجهيزها بالكامل، لتستقبل طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة.

كما تم تزويد الطلاب بالملابس والأدوات المدرسية، بينما حصل الطلاب الذكور على حلاقة شعر مجانية. كذلك تم استبدال معدات ملعب كرة السلة القديمة بأخرى جديدة، و زرعت بذور العشب والأزهار في حديقةٍ قريبة.

يذكر أن عملية نبع السلام التركية تم إطلاقها في 9 أكتوبر للقضاء على إرهابيي "ي ب ك /بي كا كا"، شمال سوريا شرق نهر الفرات لتأمين حدود تركيا، ولمساعدة اللاجئين السوريين في العودة الآمنة لبلادهم، وضمان سلامة الأراضي السورية.

ومنذ ذلك الحين، توصلت تركيا إلى اتفاقات مع كلٍ من الولايات المتحدة وروسيا لإجبار التنظيمات الإرهابية على الانسحاب من المنطقة وتحويلها إلى منطقة خالية من الإرهاب.

وتقوم تركيا بتجديد واستبدال البنية التحتية والمدارس ومؤسسات الرعاية الصحية، التي لحقت بها أضرار خلال احتلال تنظيم "ي ب ك" المشؤوم الفرع السوري لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي، الذي قاد حملة دموية استمرت أكثر من 30 عاماً ضد تركيا، راح ضحيتها ما يقرب من 40.000 شخص، بمن فيهم النساء والشيوخ والأطفال. ونتيجة لذلك أدرج "بي كا كا" في قائمة المنظمات الإرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.