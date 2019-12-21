أوقطاي يعلن استعداد تركيا تقييم ما يلزم اتخاذه من إجراءات في حال طلب الليبيون ذلك

أعلن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة مستعدة لتقييم ما يلزم اتخاذه من إجراءات، في حال ورود طلب من الأشقاء الليبيين.

جاء ذلك في كلمة خلال ملتقى للتجارة والتعاون بمدينة إسطنبول، السبت، في إشارة إلى إمكانية إرسال تركيا قوات إلى ليبيا في حال تلقت طلبا رسميًا بذلك.

من جهة أخرى، قال أوقطاي "سنواصل حماية حقوق ومصالح بلادنا وجمهورية شمال قبرص التركية شرق المتوسط".

وأشار إلى أن جميع السيناريوهات والخطط التي لا تضم تركيا، باءت للفشل في المنطقة واحدة تلو الأخرى، "بفضل موقفنا المناصر للحق والحقيقة".

وتابع أوقطاي: "وجهنا ضربات موجعة ضد الإرهاب في المنطقة بعمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، رغم جميع التهديدات بفرض العقوبات علينا".

وقبل أيام، قال الرئيس أردوغان، إن تركيا ستتخذ الخطوات اللازمة إذا تلقت دعوة لإرسال جنود إلى ليبيا.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع أردوغان، وفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصدّق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.