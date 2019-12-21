رئيس البرلمان التركي يلتقي نظيره المقدوني في سكوبيه

التقى رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، السبت، رئيس برلمان جمهورية شمال مقدونيا، طلعت جعفري، في العاصمة سكوبيه.

وعقب اللقاء الثنائي وعلى مستوى الوفود عقد شنطوب وجعفري مؤتمراً صحفياً مشتركا، حيث أعرب رئيس البرلمان التركي عن سعادته لزيارة شمال مقدونيا، وعن كرم الضيافة لنظيره المقدوني.

وأشار شنطوب إلى أن العلاقات بين تركيا وشمال مقدونيا ظلت في مستوى جيد جدا، لافتا أن تركيا كانت أول دولة تعترف بالاسم عندما أعلنت مقدونيا الشمالية استقلالها.

وقال إن "العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين تسير على مستوى جيد جدا".

وأضاف: "إمكاناتنا أكثر من ذلك بكثير لتطوير هذه العلاقات، فإن سلطات كلا البلدين تواصل بذل الجهود بحسن نية عزيمة في هذا الصدد".

من جهته، أشار جعفري إلى أنه تباحث مع نظيره التركي، وعلى مستوى الوفود القضايا الثنائية، والإقليمية، مضيفاً أن العلاقات التاريخية بين البلدين تستند إلى الصداقة والشراكة والتفاهم المتبادل.

وأعرب عن شكره للبرلمان التركي الذي أقر مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهورية شمال مقدونيا، وحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وهنأ كلا من شنطوب وجعفري أتراك مقدونيا بمناسبة عيد التعليم باللغة التركية الذي يصادف 21 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.