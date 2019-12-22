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أردوغان: غواصة جديدة ستدخل الخدمة كل عام اعتبارًا من 2022

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 22.12.2019 16:45
آخر تحديث في 23.12.2019 00:43
أردوغان: غواصة جديدة ستدخل الخدمة كل عام اعتبارًا من 2022

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستبدأ اعتبارًا من عام 2022 بإدخال غواصة جديدة كل عام إلى الخدمة في القوات البحرية.

جاء ذلك في كلمة له الأحد خلال مراسم إنزال "بيري رئيس"، الغواصة الحديثة محلية الصنع، إلى المياه بولاية قوجه ايلي (شمال غرب).

وقال أردوغان إنه "بحلول 2027 ستكون كافة غواصاتنا الست في خدمة قواتنا البحرية".

و"بيري ريس"، هي غواصة حديثة تركية محلية، صُنعت في حوض بناء السفن بمدينة "غولجوك" التابعة لـ"قوجه ايلي".

وجرى بناء الغواصة في إطار مشروع محلي، يهدف إلى المساهمة في زيادة قدرات البحرية التركية وتطوير الصناعات الدفاعية التركية بهذا المجال.

وفي إطار مشروع بناء غواصات ذات نظام دفع مستقل بإمكانات محلية، تعتزم البحرية التركية بناء 6 غواصات، تعتبر "بيري ريس" واحدة منها.

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