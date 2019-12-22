تركيا تتابع عن كثب وضع 3 أتراك على متن سفينة تعطلت قبالة ليبيا

تتابع السلطات التركية عن كثب تطورات أعمال التفتيش التي قامت بها قوات تابعة للانقلابي خليفة حفتر، على سفينة طلبت الاقتراب من الساحل الليبي بسبب عطل تقني، ويضم طاقمها 3 مواطنين أتراك.

وقالت مصادر دبلوماسية، الأحد، إن وزارة خارجية تركيا وسفارتها لدى طرابلس، وقنصليتها العامة في مدينة مصراتة (غرب)، تتابع عن كثب التطورات بشأن المواطنين الأتراك الذي كانوا ضمن طاقم السفينة.

وأشارت المصادر، إلى سحب مليشيات حفتر، للسفينة إلى الساحل الليبي، بعد أن تعرضت لعطل تقني، وقيامها بأعمال تفتيش للحمولة الموجودة على متنها.

ونفت المصادر الدبلوماسية، الأنباء التي تحدثت عن توقيف البحارة الأتراك.

ولفتت إلى أن طاقم السفينة يضم أفرادًا من جنسيات مختلفة.

وفي وقت سابق، نشرت المليشيات التابعة لحفتر صورًا لجوازات سفر 3 مواطنين أتراك من طاقم السفينة التي ترفع علم غرينادا.

وتم سحب السفينة إلى ميناء رأس الهلال، غرب مدينة درنة (شرق)، من أجل إجراء أعمال تفتيش على متنها.