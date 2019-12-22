وزير الدفاع التركي: سنقف بجانب أشقائنا في ليبيا حتى تحقيق السلام

شدّد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، على أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب أشقائها في ليبيا، حتى تحقيق السلام والطمأنينة والأمن، كما فعلت في سوريا.



جاء ذلك في كلمة له الأحد، خلال مراسم إنزال "بيري ريّس"، الغواصة الحديثة محلية الصنع، إلى الماء بولاية قوجه إيلي (شمال غرب).



وأكّد أقار، أن مذكرتي التفاهم المبرمتين بين تركيا وليبيا، تتمتعان بأهمية استراتيجية على صعيد حماية الحقوق والمصالح لدى كلا البلدين.



وقال إن هذه الخطوات اتخذت بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، لتحديد مناطق الصلاحية البحرية.



وأوضح أقار، أن الإجراءات المتخذة من جانب تركيا مؤخرًا أظهرت بأنه لن يتم السماح بفرض أمر واقع في المنطقة، وضمنت حماية حقوق ومصالح تركيا وليبيا.



وشدد على أن تركيا ستواصل العمل مع ليبيا في إطار التعاون الأمني والعسكري.



ولفت إلى وجود روابط تاريخية وثقافية واقتصادية متجذرة بين البلدين.



في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.