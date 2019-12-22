وفد تركي إلى موسكو غداً لبحث الوضع في إدلب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لا يمكن أن تتحمل بمفردها عبء موجة هجرة جديدة من إدلب السورية جراء الهجمات المستمرة على المنطقة، مشيراً إلى أن وفداً تركياً سيسافر إلى روسيا غداً الاثنين، لبحث إنهاء الهجمات على إدلب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، الأحد، في حفل توزيع جوائز وقف نشر العلم، في قصر دولمة بهتشه بمدينة إسطنبول.

وأضاف أردوغان أن تركيا "ستحدد خطواتها بناء على النتيجة التي ستتمخض عنها مباحثات الوفد التركي الذي يصل موسكو، الاثنين، لإجراء مباحثات مع الروس (حول سوريا)".

وأكد أن تركيا تبذل وستواصل بذل قصارى جهدها بالتواصل مع روسيا لإنهاء الهجمات على إدلب.

وأضاف "أكثر من 80 ألفا من أشقائنا في إدلب بدؤوا الهجرة باتجاه حدودنا، وهذا وضع لا يمكن لتركيا أن تتحمل عبئه بمفردها".