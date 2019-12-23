الرئاسة التركية تصف قرار القضاء السعودي حول قضية خاشقجي بأنه "استهزاء بذكاء العالم"

وصف رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، قرار القضاء السعودي حول قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي أنه "مجرد استهزاء بذكاء العالم بأسره".

وغرد ألطون، عبر تويتر، قائلا: "تركيا سوف تواصل جهودها من أجل كشف جميع تفاصيل مقتل خاشقجي".

وأضاف: "قرار القضاء السعودي بشأن مقتل خاشقجي والادعاء بأن حفنة من مسؤولي الاستخبارات ارتكبوا هذه الجريمة هو مجرد استهزاء بذكاء العالم بأسره".

ووصف ألطون، قرار القضاء السعودي الذي جاء بعد شهور من جلسات الاستماع السرية حول اغتيال خاشقجي، بـ"الفضيحة"، مؤكّدا مواصلة بلاده "بذل الجهود لكشف تفاصيل الحدث".

وقال ألطون: "القرار منح حصانة للأشخاص الذين أرسلوا عصابة القتل إلى اسطنبول على متن طائرة خاصة، وقاموا باغتيال خاشقجي وإخفاء جثته".

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت محكمة سعودية، حكمًا أوليًا بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 مدانًا، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عامًا، وقضت بعقوبة تعزيرية على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ما يعني تبرئتهم.

وأعلنت النيابة السعودية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المحكمة الجزائية بالرياض برأت سعود القحطاني وهو مستشار سابق لولي العهد محمد بن سلمان لعدم توجيه تهم إليه، وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية لعدم ثبوت تهم عليه، ومحمد العتيبي القنصل السعودي السابق بإسطنبول الذي أثبت وجوده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.

وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.