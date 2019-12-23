الرئيس أردوغان يهنئ مسيحيي العالم بعيد الميلاد

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المواطنين الأتراك ممن يعتنقون الديانة المسيحية، وجميع المسيحيين بالعالم، بمناسبة عيد الميلاد، متمنيا أن يشكل فرصة لتحقيق السلام والتضامن بين البشر.

جاء ذلك في رسالة نشرتها الرئاسة التركية، الاثنين، بمناسبة عيد الميلاد.

وجاء في الرسالة: "نولي أهمية كبيرة لحرية جميع مواطنينا في العيش وفق ثقافتهم ودينهم وتقاليدهم، دون تمييز بين مذاهبهم وأصولهم وأعراقهم، انطلاقا من الإلهام والتراكم الذي حصلنا عليه من تاريخنا الأصيل".

وأضافت الرسالة: "الاختلاف يعد غنى، نسير نحو المستقبل بوعينا الذي يشكله التسامح والاحترام والعدالة والوحدة. عزمنا مستمر للعيش بسلام، وبناء مستقبل مشترك بهذه المنطقة".