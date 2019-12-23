تشاوش أوغلو: التعاون بين تركيا وأذربيجان وجورجيا نموذج للدول الجارة في المنطقة

وصف وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو العلاقات التي تربط بلاده بجورجيا وأذربيجان بالمثالية، متمنيا أن يكون هذا التعاون نموذجا للدول الجوار في المنطقة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الجورجي دافيد زالكالياني والأذربيجاني إلمار محمدياروف، في العاصمة تبليسي التي تستضيف الاجتماع الوزاري الثامن بين الدول الثلاث.

وقال تشاوش أوغلو إنّ التعاون مع أذربيجان وجورجيا سيزداد عمقا في مجالات كالطاقة والمواصلات والتجارة والسياحة والزراعة والتعليم والبيئة والثقافة، من خلال المشاريع الملموسة.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أنّ الاجتماع الثلاثي وما شابهه من آليات تتواصل مع أذربيجان وجورجيا، حيث أن لها تأثير كبير في تناول قضايا المنطقة وتهيئة الأرضية من أجل التعاون وتحقيق السلام والاستقرار والرفاه المستدام في المنطقة.

وأكد أنّ الدول الثلاث عازمة على تطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية قائلاً: "إنّ الأعمال جارية على قدم وساق من أجل زيادة القدرة الاستيعابية لخط سكك الحديد باكو تبليسي قارص. من أجل زيادة حجم التجارة بين دولنا يجب تنسيق القوانين الجمركية التي من شأنها تسهيل التدفق التجاري".

وشدّد تشاوش أوغلو على أنّ بلاده مع سيادة ووحدة تراب أذربيجان وجورجيا، وأنّ الدول الثلاثة عازمة على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.