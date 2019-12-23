تشاوش أوغلو يبحث مع لافروف التطورات في ليبيا وسوريا

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الملف الليبي والتطورات بمحافظة إدلب السورية.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية، الاثنين، أن تشاوش أوغلو أجرى مكالمة هاتفية مع لافروف.

وأضافت المصادر أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال آخر التطورات في ليبيا، وفي محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وكانت تركيا قد دعت اليونان اليوم للجلوس والتباحث لحل مشاكلهما، وقال تشاوش أوغلو في مقابلة أجرتها معه صحيفة "تو فيما" اليونانية حول الدعوة التركية: "آمل الحصول على رد ايجابي من الحكومة اليونانية الجديدة، وأعتقد أن ابتعاد اليونان عن الحوار ولجوئها إلى الدعم الأعمى الأوروبي يشكل أكبر عقبة أمام حل المشكلات".

وأشار إلى أن بلاده اعتمدت سياسة الحوار منذ البداية إلا أن معظم دول المتوسط تتجاهل دعوات الحوار وتقوم باتخاذ خطوات أحادية.

وحول الاتفاق مع ليبيا، أكد تشاوش أوغلو، أن مذكرة التفاهم مع ليبيا لا تتعارض مع القانون الدولي، وتحترم المبادئ الأساسية لترسيم الحدود البحرية.

وأضاف أن بلاده وقعت الاتفاق مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، والتي أبرمت العديد من الاتفاقيات المشروعة مع إيطاليا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والنيجر.

وشدد تشاوش أوغلو، على أن الاتفاق مع ليبيا قانوني وصحيح، وإذا ما حصل أي تغيير في المشهد السياسي في ليبيا فلن يؤثر على الطرح التركي.

ولفت إلى أن اليونان والقبارصة الروم يستهدفون تضييق الشريط البحري لتركيا بشكل غير عادل.