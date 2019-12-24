الخارجية الروسية: نواصل المحادثات مع الأتراك حول الأزمة الليبية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن التوصل إلى اتفاق مع الجانب التركي حول مواصلة المحادثات بشأن الأزمة الليبية.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة الثلاثاء، أن خبراء روس وأتراك أجروا مشاورات أمس في العاصمة موسكو.

وأشار البيان إلى أن ممثل الرئيس الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، ترأس وفد بلاده خلال المشاورات، فيما ترأس الوفد التركي نائب وزير الخارجية سادات أونال.

وأضاف: "بعد تبادل الآراء، تم التوصل لاتفاق بخصوص مواصلة المباحثات المتعلقة بالمشكلة في ليبيا بما فيها تقديم المساعدة الممكنة لتسوية الأزمة هناك".

والاثنين، توجه وفد دبلوماسي تركي إلى العاصمة الروسية موسكو، لإجراء مباحثات حول سوريا وليبيا.