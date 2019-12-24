الرئيس الأذربيجاني: تأخر الاتحاد الأوروبي في ضم تركيا "ظلم كبير"

وصف الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، تأخر الاتحاد الأوروبي في ضم تركيا إلى عضويته بـ"الظلم الكبير".

جاء ذلك خلال حوار تلفزيوني أجراه علييف، مع بعض القنوات الوطنية، الاثنين، تناول خلاله السياسة الخارجية للبلاد، في 2019.

وأوضح علييف، أن الاتحاد جعل تركيا تنتظر لسنوات، بينما ضم إليه بعض دول الاتحاد السوفييتي السابقة، واصفا ذلك بـ"الظلم الكبير".

وتساءل: "هل هذه الدول أكثر تطورا من تركيا؟ لا، هل كانت هذه الدول أكثر جاهزية لدخول الاتحاد من تركيا؟ لا".

وأردف: "الجواب واضح، لأن تركيا بلد إسلامي، في الماضي كانوا يتحججون بأسباب مختلفة، لكن حاليا يقولونها صراحةً".

جدير بالذكر أن تركيا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 14 أبريل/ نيسان 1987، وفي 12 ديسمبر/ كانون أول عام 1999، اعتُرف بها رسميًا كمرشح للعضوية الكاملة.