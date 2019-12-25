أردوغان: سيكون لتونس إسهامات قيمّة في جهود الاستقرار بليبيا

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثقته بأنه سيكون لتونس إسهامات قيمّة وبناءة في جهود تحقيق الاستقرار بليبيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره التونسي قيس سعيد في العاصمة تونس، الأربعاء.

وأوضح أردوغان أن التطورات السلبية في ليبيا لا تؤثر عليها فقط، فدول الجوار وعلى رأسها تونس منزعجة جدًا من ذلك.

وأشار إلى أنه بحث مع الجانب التونسي الخطوات التي يمكن أن يقدموا عليها والتعاون الذي يمكن القيام به لضمان وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة للعملية السياسية.

وقال: "أنا على ثقة أنه سيكون لتونس إسهامات قيمّة للغاية وبناءة في جهود تحقيق الاستقرار بليبيا".

وفيما يخص إرسال تركيا قوات إلى ليبيا، قال أردوغان: "حتى اليوم لم نذهب إلى أي مكان دون دعوة، وإذا تلقينا دعوة من ليبيا بالطبع سنقيّمها".

كما تطرق أردوغان لوجود مقاتلين أجانب في ليبيا قائلاً: "5 آلاف من السودان وألفان من روسيا من شركة فاغنر موجودون في ليبيا، بأي صفة دخلوها؟ وما عملهم هناك؟ وما هي ارتباطاتهم؟"

وتابع أردوغان: "نتخذ خطوات مع السراج المعترف به دولياً. وحفتر لا يتمتع بهذه الصفة، يتعين علينا أن لا نسمح بسحق أشقائنا الليبيين تحت وطأة حفتر وأمثاله".

وحول مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا، أكد الرئيس التركي أنه ليس لليونان أي كلمة نافذة في هذا الخصوص.

وأشار إلى أن بلاده مررت مذكرة التفاهم مع ليبيا من البرلمان، وأن المرحلة المقبلة ستتواصل في اتجاه تفعيلها.