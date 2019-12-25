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أردوغان يصل تونس في زيارة رسمية يلتقي خلالها قيس سعيد

ديلي صباح
تونس
نشر في 25.12.2019 13:14
آخر تحديث في 25.12.2019 13:47
أردوغان يصل تونس في زيارة رسمية يلتقي خلالها قيس سعيد

وصل الرئيس التركية رجب طيب أردوغان العاصمة التونسية في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره التونسي قيس سعيد.

ويرافق أردوغان في رحلته كل من وزير الدفاع خلوصي أقار والخارجية مولود تشاوش أوغلو ورئيس جهاز الاستخبارات هاقان فيدان ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة ابراهيم قالن

وقالت رشيدة النيفر مستشارة الرئيس التونسي لشؤون الإعلام والاتصال، إن الرئيس قيس سعيّد كان في استقبال نظيره التركي بمطار قرطاج.

وسيكون للرئيس التركي جلسة عمل مع نظيره التونسي.

يشار إلى أن الرئاسة التونسية لم تعلن سابقا عن موعد الزيارة أو موضوعها.

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