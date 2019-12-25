وزير العدل التركي: محاكمة قتلة خاشقجي لم تجر بشفافية ولا يمكن قبولها

قال وزير العدل التركي عبد الحميد غُل تعليقاً على الأحكام الصادرة بالسعودية بخصوص جريمة قتل خاشقجي إن المحاكمة لم تجر بشفافية كاملة، ولا يمكن قبولها تمامًا.

وأضاف غُل في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء، أنه يجب التحقيق في القضية بشكل شفاف وإلا لن يكون ممكنًا اعتبار العملية القضائية قد استكملت.

والاثنين الماضي، أصدرت محكمة سعودية، حكمًا أوليًا بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 مدانًا، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عامًا، وقضت بعقوبة تعزيرية على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ما يعني تبرئتهم.



وأعلنت النيابة السعودية، خلال مؤتمر صحفي آنذاك، أن المحكمة الجزائية بالرياض برأت سعود القحطاني وهو مستشار سابق لولي العهد محمد بن سلمان لعدم توجيه تهم إليه، وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية لعدم ثبوت تهم عليه، ومحمد العتيبي القنصل السعودي السابق بإسطنبول الذي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.

وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين أول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.



وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.