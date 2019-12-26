أردوغان: سنقدم مذكرة تفويض للبرلمان لإرسال قوات عسكرية لليبيا في أسرع وقت

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حزبه سيقدم مذكرة تفويض للبرلمان فور افتتاح جلساته لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وأضاف أردوغان خلال كلمته بالاجتماع الموسع مع رؤساء أفرع حزب العدالة والتنمية على مستوى الولايات أن تركيا ستلبي دعوة ليبيا بإرسال القوات فور تمرير المذكرة من البرلمان.

وتابع "يسألوننا عمّا إذا كنا سنرسل الجنود إلى ليبيا.. نحن نذهب إلى المكان الذي نُدعى إليه."

وأكّد أن بلاده ستقدم جميع أنواع الدعم لحكومة طرابلس في كفاحها ضد الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، المدعوم من دول أوروبية وعربية مختلفة.

ومضى يقول: "هؤلاء يدعمون بارون الحرب، ونحن نلبي دعوة الحكومة الشرعية في ليبيا، هذا هو الفارق بيننا".

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تصر على مشاركة تونس وقطر والجزائر في مؤتمر برلين المزمع عقده حول ليبيا.

وشدّد على أن هدف تركيا في البحر المتوسط ليس الاستيلاء على حق أحد، "بل على العكس من ذلك، منع الآخرين من الاستيلاء على حقنا".

وأضاف: "قررنا مع تونس إقامة تعاون من أجل تقديم الدعم السياسي للحكومة الشرعية في ليبيا".

وفجر الخميس، دخلت مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا حيز التنفيذ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية.

ونشرت الجريدة قرار المصادقة على مذكرة التفاهم التي أبرمت بين حكومتي تركيا والوفاق الوطني الليبية في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وبخصوص الوضع في إدلب قال أردوغان إن هجمات النظام السوري في إدلب لا تجعل وقف إطلاق النار الدائم ممكنًا، وإن قرابة 100 ألف شخص فروا من تلك الهجمات باتجاه الحدود التركية.

وأكد أردوغان على ضرورة أن تتحمل الدول الأوروبية المسؤولية لضمان الاستقرار في إدلب ومنع حدوث موجة هجرة جماعية جديدة، مشيراً إلى أن بلاده لم يعد بإمكانها استيعاب موجة جديدة من اللاجئين.

وحول المنطقة الآمنة في شمال سوريا، أضاف: "بلغت مساحة الأراضي التي طهرناها من الإرهاب في سوريا 8 آلاف و200 كيلومتر مربع، إلا أن بعض الدول لم تلتزم بتعهداتها حيال سحب الإرهابيين إلى عمق 30 كيلومتر من الحدود التركية السورية.