تشاوش أوغلو: تركيا ستواصل لعب دور رئيسي في آسيا وأوروبا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن تركيا ستواصل لعب دور رئيسي في كل من آسيا وأوروبا.

جاء ذلك في كلمة له، الخميس، خلال حضوره ورشة عمل بعنوان "آسيا من جديد" حول علاقات تركيا التاريخية والحاضرة مع قارة آسيا في العاصمة أنقرة.

وقال تشاوش أوغلو "سوف نستمر في لعب دور رئيسي انطلاقا من تاريخنا وموقعنا في أقصى غرب آسيا وأقصى شرق أوروبا، كوننا بلد لا غنى عنه في القارتين".

وأضاف أن بلاده ستواصل أخذ مكانتها في عملية التكامل الأوروبي من جهة والحفاظ على دورها الرئيسي في حلف شمال الأطلسي "ناتو" أقوى حلف في العالم.

وأشار الوزير التركي أن آسيا تمثل ثلث مساحة العالم وتمتلك أكبر عدد من السكان وأكبر المدن وأكبر متوسط للعمر، وتمثل ثقلا اقتصاديا مهما في العالم.

ولفت إلى التطور المستمر لعلاقات بلاده بدول آسيا، عبر شبكة العلاقات الدبلوماسية من خلال رفع أعداد السفارات التركية والبعثات الدبلوماسية.

وأشار الوزير التركي إلى وجود علاقات خاصة جدا لبلاده مع دول وسط آسيا