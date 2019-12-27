أردوغان يجدد عزمه نقل بلاده إلى مستوى الحضارات المعاصرة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن حكومة بلاده عازمة على نقل تركيا إلى مستوى الحضارات المعاصرة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام حشد من المواطنين بولاية قوجة إيلي، عقب مشاركته في حفل افتتاح "وادي التكنولوجيا"، والتعريف بأول سيارة محلية كهربائية.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا قدمت، اليوم، للعالم سيارتها المحلية، مشددًا أن حكومته تسعى لإكساب البلاد منجزات جديدة.

وقال: "عازمون على نقل تركيا إلى مستوى الحضارات المعاصرة، ونعمل ليلا ونهارا من أجل أن يرى شعبنا أهداف عام 2023 ورؤى عامي 2053 و2071".

وشدد على أن القلوب والأبواب مفتوحة لكل من يريد الدعم في هذا النضال، وأردف: "لن نسمح لتلك الرؤى التي لا تمتلك هدفا أو محبة أو أملا لمستقبل البلاد، بأن تمنعنا".

وأشار إلى أن حزب الشعب الجمهوري (المعارض) حاول منع كل مشروع من "مترو أنفاق مرمراي" إلى "نفق أوراسيا"، ومن "جسر عثمان غازي" وحتى طريق إسطنبول - إزمير السريع.

ولفت إلى أن "حزب الشعب الجمهوري لم يكن له يد في أي عمل يعود بالنفع على البلد".

وأوضح أن "الحزب عارض دائما المشاريع التي نفذناها"، "واليوم يقومون بنفس الأمر بخصوص مشروع قناة إسطنبول، يسعون لإنهاء المشروع قبل أن يبدأ عبر ادعاءات ليس لها أي تفسيرات علمية أومنطقية وليست معقولة".

وتابع مؤكدًا: "سواء شئتم أم أبيتم، فإن قناة إسطنبول ستتحقق".

والحكومة التركية على وشك البدء بتنفيذ مشروع "قناة إسطنبول" التي تربط بحري "مرمرة" و"الأسود" في الشق الأوروبي من إسطنبول، على امتداد 45 كم، بموازاة مضيق البوسفور.

وتهدف الحكومة من خلال المشروع إلى تخفيف حركة السفن عبر البوسفور، وفتح فرص استثمارية جديدة على ضفتي القناة، ومن المتوقع أن يعزز المشروع مكانة تركيا في مجال المعابر المائية.