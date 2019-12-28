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الرئيس أردوغان يدين تفجير مقديشو الإرهابي ويعزي ذوي الضحايا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 28.12.2019 19:58
آخر تحديث في 28.12.2019 20:40
الرئيس أردوغان يدين تفجير مقديشو الإرهابي ويعزي ذوي الضحايا

أدان الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، تفجير مقدشيو الإرهابي في الصومال، معزيا ذوي ضحايا التفجير.

جاء ذلك في تغريدة نشرها أردوغان على حسابه في موقع تويتر، حول تفجير أودى بحياة العشرات بينهم تركيان اثنان في مقديشو.

ودعا أردوغان الله بالرحمة لأرواح ضحايا التفجير بمن فيهم المواطنان التركيان، والشفاء العاجل للمصابين، مدينا التفجير.

وأضاف "أعزي أبناء شعبنا (التركي) والشعب الصومالي الشقيق. تركيا تقف دائما إلى جانب الصومال".

ووقع التفجير بسيارة مفخخة، قرب مركز الجمارك، وسط مقديشو، أثناء مرور حافلة كانت تقل طلابًا جامعيين؛ ما أسفر عن مقتل 76 شخصا وجرح أكثر من 50 .

ويعاني الصومال صراعات منذ عام 1991، عندما أطاح مسلحون الرئيس محمد سياد بري، ثم بدرؤوا قتالًا فيما بينهم.

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