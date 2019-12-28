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تركيا تعزي الصومال الشقيق بضحايا الهجوم الإرهابي والغادر

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 28.12.2019 12:59
آخر تحديث في 28.12.2019 19:04
تركيا تعزي الصومال الشقيق بضحايا الهجوم الإرهابي والغادر

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، السبت، عن تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي بمقديشو، وبينهم مواطنان تركيان، وعن تضامنه مع الصومال الشقيق.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير التركي عبر حسابه على "تويتر"، وصف فيها الهجوم الذي وقع السبت في العاصمة الصومالية بأنه "إرهابي غادر".

وقال تشاوش أوغلو: "أتمنى من الله الرحمة لأرواح مواطنينا الاثنين وبقية أشقائنا الصوماليين الأبرياء الذين فقدوا حياتهم في الهجوم الإرهابي الغادر الذي وقع في مقديشو".

وأضاف: "سنكون دائمًا إلى جانب الصومال الشقيق، وسنواصل بحزم كفاحنا ضد الإرهاب".

ووقع التفجير بسيارة مفخخة، قرب مركز الجمارك، وسط العاصمة الصومالية، أثناء مرور حافلة تقل طلابا جامعيين، ما أسفر عن مقتل نحو 80 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وفي وقت سابق، أعلن السفير التركي لدى الصومال، محمد يلماز، مقتل مواطنين تركيين، جراء التفجير الدامي الذي هز العاصمة مقديشو، السبت.

وقال يلماز للأناضول، إنهم تأكدوا من وجود تركيين اثنين، بين الضحايا وفق معلومات أولية.

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