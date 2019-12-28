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تشاوش أوغلو يلتقي زعيم أكبر حزب تركي معارض لمناقشة مذكرة إرسال تعزيزات عسكرية إلى ليبيا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 28.12.2019 19:34
آخر تحديث في 28.12.2019 20:38
تشاوش أوغلو يلتقي زعيم أكبر حزب تركي معارض لمناقشة مذكرة إرسال تعزيزات عسكرية إلى ليبيا

يلتقي زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال قليتشدار أوغلو، الاثنين المقبل وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، لمناقشة مذكرة تفويض برلمانية لإرسال تعزيزات عسكرية إلى ليبيا.

ووفقا لمصادر دبلوماسية، طلب تشاوش أوغلو، موعدا من أجل لقاء قليتشدار أوغلو، لإطلاعه على معلومات بشأن مذكرة التفويض.

وأضافت المصادر أن قليتشدار أوغلو رحب بطلب وزير الخارجية، على أن يلتقي الجانبان في مقر حزب الشعب الجمهوري بالعاصمة التركية أنقرة، ظهر يوم الاثنين، لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا.

وفي وقت سابق السبت، قالت مصادر في حزب العدالة والتنمية التركي (الحاكم)، إن مذكرة طلب تفويض لإرسال تعزيزات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها في البرلمان، الخميس القادم، في ضوء طلب طرابلس الدعم العسكري رسميا، والتطورات في المنطقة.

وأوضحت مصادر في الحزب، أن المذكرة قد تقدم إلى رئاسة البرلمان، في 30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ومن المحتمل مناقشتها في الجمعية العامة، الخميس، وجرى إبلاغ النواب بذلك.

يشار أن البرلمان التركي دخل في عطلة لغاية 7 يناير/ كانون الثاني المقبل عقب مداولات الموازنة.

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