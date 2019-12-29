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الرئيس المولدوفي يزور تركيا تلبية لدعوة أردوغان

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 29.12.2019 14:34
آخر تحديث في 29.12.2019 23:39
رئيس مولدوفا إيغو دودون رئيس مولدوفا إيغو دودون

يعتزم رئيس مولدوفا إيغور دودون، إجراء زيارة رسمية إلى تركيا، الاثنين، تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأحد.

وأشار البيان إلى أن أردوغان ودودون سيترأسان في أنقرة الاثنين أول اجتماع لمجلس التعاون الإستراتيجي التركي - المولدوفي رفيع المستوى.

وأوضح أن المباحثات تبحث العلاقات الثنائية بين البلدين بجميع أبعادها، وتتناول الخطوات الممكن اتخاذها لتطوير التعاون.

ووفقًا للبيان، يخطط الجانبان في نفس الوقت، إلى تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية.

ومن المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات التي من شأنها تقديم إسهامات كبيرة للعلاقات الثنائية بين البلدين.

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