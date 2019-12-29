جمهورية شمال قبرص التركية تندد بالتعاون بين حفتر وقبرص الرومية

نددت جمهورية شمال قبرص التركية بالتعاون القائم بين المنقلب على السلطة الشرعية في ليبيا خليفة حفتر وقبرص الرومية.

جاء ذلك في بيان لرئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، الأحد.

وقال تتار إن "انخراط الإدارة القبرصية الرومية في تعاون مع حفتر المنقلب على الحكومة الشرعية الليبية الحائزة اعترافا دوليا، هو موقف غير مقبول البتة".

وأشار تتار إلى أن حكومة جمهورية شمال قبرص التركية "تتابع وعن كثب جميع التطورات المتعلقة بمنطقة شرق المتوسط"، مؤكدًا أن بلاده "ملتزمة بحماية مصالحها الوطنية والإستراتيجية بالتعاون مع تركيا".

ولفت البيان إلى أن قبرص التركية تتابع تفاصيل الزيارة التي أجراها رئيس مجلس نواب طبرق الموالي لحفتر، عقيلة صالح، إلى قبرص الرومية، مشددًا على أهمية تبني سياسات مشتركة واسعة الأفق تجاه منطقة حول البحر المتوسط.

وشدد البيان على أن التعاون المتنامي بسرعة في مجال الأمن والطاقة بين جمهورية شمال قبرص التركية والوطن الأم (تركيا) يعد جزءًا مهما من الرؤية الإستراتيجية للفكوشا.

وكان رئيس برلمان قبرص الرومية، ديمترس سيلوريس، أعلن خلال لقائه رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، في وقت سابق السبت، سحب اعترافه بحكومة الوفاق، في موقف يخالف قرار المجتمع الدولي والأمم المتحدة اللذين يعتبران الوفاق الحكومة الليبية الشرعية.