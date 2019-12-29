وزير الداخلية التركية: تركيا باتت قوة إستراتيجية في المنطقة

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأحد، إن بلاده باتت قوة إستراتيجية في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها صويلو في اجتماع المجلس الاستشاري لحزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد.

وأشار إلى مضاعفة بلاده قوتها الاقتصادية والسياسية في الوقت الحالي مقارنة بوضعها قبل 17 عاما.

وأضاف أن تركيا اتخذت إجراءات جريئة مع انطلاق القرن الـ 21، حيث أصبحت قوى استراتيجية في الوقت الراهن.

ولفت في هذا الإطار إلى أن تركيا غدت قوة تستطيع تنفيذ عمليات عسكرية ضد الإرهاب خارج حدودها، وتضع شروطها أمام الولايات المتحدة دون تردد.

وأوضح أن تركيا تجلس في الوقت الحالي على طاولة المفاوضات مع روسيا وإيران، لمناقشة أوضاع المنطقة.

وشدد الوزير التركي أن بلاده لا تسمح لأي جهة بأن تبتزها اقتصاديا.

وأضاف "تركيا ليست البلد الذي لا خيار لديه سوى الولايات المتحدة وأوروبا والغرب".

وبيّن صويلو أن بلاده تعرضت لهجمات منظمة غولن الإرهابية بدعم من قوى خارجية.

وقال في هذا الشأن "نعلم جيدا الجهات التي تمسك بخيوط هذه المنظمة، ونعلم أيضا أنهم يعملون على إبرام اتفاق سلام بين تنظيمي داعش، وب ي د".

وتساءل صويلو "من الذي أسس تنظيم القاعدة؟ هل نحن من أسسه؟ لا، الولايات المتحدة هي من أسست هذا التنظيم".

وتابع "ثم أسسوا بعدها داعش، من أجل تقويض السلام في الشرق الأوسط والأناضول وآسيا عبر حروب الوكالة".