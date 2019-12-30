أردوغان في 2019.. عام حافل بالأنشطة داخليًا وخارجيًا

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العام 2019 عشرات الزيارات الخارجية والداخلية، وشارك في مؤتمرات دولية، فضلاً عن استضافته العديد من زعماء البلدان والحكومات في بلاده.

وأجرى أردوغان خلال العام الحالي 19 زيارة خارجية، 4 منها إلى روسيا، واثنتان إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

** الزيارات الخارجية

وافتتح أردوغان زياراته الخارجية خلال العام الحالي، بزيارة عمل أجراها إلى روسيا في 23 يناير/كانون الثاني، ثم زيارة أخرى إلى البلد نفسه في 14 فبراير/شباط، للمشاركة في القمة الثلاثية حول سوريا، التي ضمت تركيا وروسيا وإيران.

الزيارة الثالثة لأردوغان إلى روسيا كانت في 27 أغسطس/آب، للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون التركي الروسي رفيع المستوى، وشارك على هامش زيارته هذه في معرض الطيران والفضاء الدولي (ماكس – 2019).

آخر زيارة للرئيس التركي إلى روسيا خلال هذا العام، كانت في 22 أكتوبر/تشرين الأول، اجتمع خلالها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في لقاء استغرق 6 ساعات و20 دقيقة.

وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب لقائه مع بوتين، قال أردوغان إنه وقّع "مذكرة تفاهم تاريخية مع السيد بوتين فيما يخص مكافحة الإرهاب، والحفاظ على وحدة سوريا السياسية والترابية، وتأمين عودة اللاجئين".

في المقابل، أجرى أردوغان زيارته الرسمية الأولى إلى الولايات المتحدة في 2019، في 21 سبتمبر/أيلول، للمشاركة في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في مدينة نيويورك، فيما كانت زيارته الثانية في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، بناء على دعوة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

كما أجرى أردوغان زيارة إلى طاجكستان للمشاركة في أعمال قمة التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا، ثم زيارة أخرى إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

وفي 2 يوليو/تموز، أجرى الرئيس التركي زيارة رسمية إلى الصين، أعقبتها زيارة أخرى إلى البوسنة والهرسك، في 8 يوليو/تموز، للمشاركة في قمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا".

وشهدت زيارة أردوغان إلى صربيا، مشاركته في الاجتماع الثامن لمجلس التعاون التركي الصربي رفيع المستوى، والقمة الثلاثية التي ضمّت تركيا وصربيا والبوسنة والهرسك.

المحطة الخارجية التالية لأردوغان، كانت أذربيجان ومشاركته هناك في الاجتماع السابع لمجلس التعاون للدول الناطقة باللغة التركية.

كما أجرى أردوغان زيارة إلى المجر للمشاركة في الاجتماع الرابع لمجلس التعاون التركي المجري رفيع المستوى، تلتها زيارة إلى قطر لحضور الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا للبلدين.

وخلال ديسمبر/كانون الأول الجاري، أجرى أردوغان 3 زيارات خارجية، أولاها كانت إلى بريطانيا للمشاركة في قمة زعماء الدول أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقبيل اجتماع زعماء "ناتو"، التقى أردوغان مع زعماء ألمانيا، وفرنسا وبريطانيا، في إطار قمة رباعية حول سوريا.

المحطة الخارجية التالية لأردوغان كانت سويسرا، حيث شارك في المنتدى العالمي للاجئين بمدينة جنيف، تلتها زيارة إلى ماليزيا لحضور قمة كوالالمبور.

واختتم أردوغان زياراته الخارجية خلال العام الحالي، بزيارة إلى تونس في 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتخللت بعض زيارات أردوغان الخارجية لقاءات بالمواطنين الأتراك المقيمين في البلدان التي زارها.

** استقبال زعماء من حول العالم

وإلى جانب زياراته الخارجية، شهد عام 2019 استقبال الرئيس التركي العديد من رؤساء البلدان والحكومات حول العالم، في بلاده.

فقد استقبل أردوغان خلال العام الجاري، كلاً من رؤساء كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش، والعراق برهم صالح، ومالطا ماري لويز كوليرو بريكا، إضافة للعاهل الأردني عبد الله الثاني.

كما استقبل رؤساء تشاد إدريس ديبي إتنو، وبوليفيا جوان إيفو موراليس، وبوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوري، وبيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، وأوكرانيا فلاديمير زلنسكي، ورئيس المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك.

الرئيس التركي استقبل كذلك، نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، ضمن إطار القمة الثلاثية حول سوريا.

** الزيارات الداخلية

على صعيد زياراته الداخلية، أجرى أردوغان زيارته الداخلية الأولى خلال العام الجاري، إلى ولاية إزمير في 5 يناير/كانون الثاني.

ووصلت زيارات أردوغان خلال يناير/كانون الثاني إلى 10 زيارات، وفي فبراير/ شباط إلى 21، وإلى 39 زيارة خلال مارس/آذار من العام الحالي.

وأجرى أردوغان 86 زيارة إلى 59 مدينة تركية خلال 2019.

آخر الزيارات الداخلية لأردوغان خلال هذا العام، كانت إلى ولاية قوجايلي، في 27 ديسمبر/كانون الأول، حيث شارك في مراسم كشف النقاب عن أول سيارة تركية مصنّعة محلياً.