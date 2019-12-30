استطلاع للرأي.. الغالبية العظمى من الأتراك يؤيدون الانضمام للاتحاد الأوروبي

أظهر استطلاع للرأي أن 60 بالمئة من الشارع التركي يدعم انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة "ميدي بول" التركية للأبحاث، في 35 ولاية تركية عبر اللقاء المباشر مع 4 آلاف و506 أشخاص، أن 23 بالمئة فقط ممّن شاركوا في الاستطلاع، يعتقدون بأن تركيا ستكون عضوا في الاتحاد.

فيما أشارت نتائج الاستطلاع أن أعلى نسبة تأييد لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، سجّلت في الولايات الواقعة جنوب شرق تركيا، بواقع 66 بالمئة، بينما سجّلت أدنى نسبة تأييد في المناط الانضمام للاتحاد الأوروبي ق الشمالية الشرقية للبلاد بواقع 59 بالمئة.

كما أوضحت النتائج أن 64 بالمئة من النساء المشاركات في الاستطلاع، يؤيدن فكرة الانضمام إلى الاتحاد، فيما بلغت نسبة التأييد لدى الذكور 57 بالمئة.

وفيما يخص الفئات العمرية الأكثر تأييدا لانضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، حلت الفئة العمرية التي تتراوح بين 18 إلى 24 سنة، في المرتبة الأولى بـ66 بالمئة.

وبالنظر إلى المستوى التعليمي لدى المشاركين في الاستطلاع، اتضح أن نسبة 67 بالمئة من حاملي الشهادات الجامعية، يؤيدون انضمام تركيا إلى الاتحاد.

يذكر أن نسبة الأتراك الذين لديهم قناعة بانضمام بلادهم إلى عضوية الاتحاد الأوروبي مستقبلا، تشهد تراجعا مستمرا، حيث كانت هذه النسبة في عام 2016 بحدود 36 بالمئة، وقد تراجعت في 2017 إلى حدود 31 بالمئة.