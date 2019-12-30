تركيا.. تقديم مذكرة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا إلى البرلمان اليوم الاثنين

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن مذكرة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا ستحال إلى البرلمان اليوم، مذيلة بتوقيع رئيس الجمهورية.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، لدى مغادرته مقر حزب "إيي" المعارض، في أنقرة، حيث أطلع الوزير تشاووش أوغلو، زعيمة الحزب، مرال أقشنر، على حيثيات المذكرة، وشرح وجهة نظر الحكومة فيما يتعلق بضرورة تمرير المذكرة من البرلمان.

وأوضح أن أقشنر أبلغته بأن "حزب إيي" لم يحسم بعد موقفه حيال المذكرة، وأنهم سيجرون مشاوارتهم الداخلية في الحزب، للبت في الموضوع.

وأكد تشاووش أوغلو، تطلعه لاعلاء كافة الأحزاب المصلحة العامة للبلاد، بعيدا عن التجاذبات السياسية، عندما يتعلق الأمر بالمسائل الوطنية والقضايا التي تمس الأمن القومي.

وحول موعد إرسال المذكرة إلى البرلمان، قال تشاووش أوغلو، إنه علم من مصادر في رئاسة الجمهورية، أن المذكرة ستحال إلى البرلمان، اليوم، مذيلة بتوقيع الرئيس.

وفي وقت سابق الاثنين، أطلع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال قليجدار أوغلو، على حيثيات مذكرة التفويض التي ستعرضها الحكومة على البرلمان، من أجل ارسال قوات إلى ليبيا.

وعقب الزيارة، قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أونال جفيك غوز، إنهم ينظرون بـ"نظرة سلبية"، لمذكرة التفويض التي من المنتظر عرضها على البرلمان، بشأن ارسال قوات إلى ليبيا.

والسبت، قالت مصادر في حزب العدالة والتنمية التركي (الحاكم)، إن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها في البرلمان، الخميس القادم، في ضوء طلب طرابلس الدعم العسكري رسميا، والتطورات في المنطقة.