تشاوش أوغلو يطلع أحزاب المعارضة على حيثيات مذكرة التفويض لإرسال قوات إلى ليبيا

التقى وزير الخارجية التركي بزعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال قليجدار أوغلو، حيث أطلعه على حيثيات مذكرة التفويض التي ستعرضها الحكومة على البرلمان، من أجل إرسال قوات إلى ليبيا.

وجرى اللقاء المغلق الاثنين، في مقر الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، في أنقرة، واستغرق نحو 50 دقيقة.

وفي تصريحات للصحفيين لدى مغادرته مقر الحزب، قال مولود تشاوش أوغلو إنه شرح لقليجدار أوغلو أسباب الحاجة لاستصدار المذكرة، من حيث المصالح القومية للبلاد والتصدي للتهديدات التي تواجهها تركيا.

وأوضح أن التقدير يعود في نهاية المطاف لقيادة حزب الشعب الجمهوري، بشأن موقف الحزب من المذكرة، أثناء التصويت عليها في البرلمان.

كما أوضح أنه لن يجري زيارة مماثلة إلى حزب الحركة القومية، نظرا لإبداء الحزب تأييده المسبق لمذكرة التفويض من أجل إرسال قوات ليبيا.

عقب ذلك توجه تشاوش أوغلو إلى مقر حزب "الجيد" المعارض، لإطلاع زعيمته "مرال أقشنر" على حيثيات المذكرة.

والسبت، قالت مصادر في حزب العدالة والتنمية التركي (الحاكم)، إن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها في البرلمان، الخميس القادم، في ضوء طلب طرابلس الدعم العسكري رسميا، والتطورات في المنطقة.