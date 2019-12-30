رئيس مولدوفا بعد توقيع 4 اتفاقيات: تركيا شريك إستراتيجي مهم لنا

قال رئيس مولدوفا، إيغور دودون، إن بلاده ترى في تركيا شريكاً استراتيجياً مهماً في العديد من المجالات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده دودون مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بعد ترؤسهما الاجتماع الرفيع المستوى لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين الذي تضمن مراسم توقيع على اتفاقات تعاون ثنائي.

وأضاف دودون أن العلاقات الرسمية بين البلدين شهدت مؤخرًا تطورًا ملحوظًا، تتوج بهذه الزيارة إلى تركيا والتي ضمت وفدًا رفيع المستوى شمل رئيس الوزراء ووزراء مولدوفيين.

وشدد دودون على أن تركيا هي شريك استراتيجي في العديد من المجالات، وأن عدد الاتفاقات الموقعة بين البلدين بلغ 72 اتفاقية حتى الآن.

وأعرب دودون عن أمله في أن يتم اعتماد الاتفاقيات الأربع الموقعة اليوم من قبل حكومتي البلدين، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين قضية مهمة لاسيما في حقلي الاقتصاد والتجارة.

وأشار دودون إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة، وأن تركيا احتلت المركز السابع على قائمة الشركاء التجاريين لبلاده هذا العام.

وشكر دودون المستثمرين الأتراك والمولدافيين، وقال: "نتوقع تعزيزًا أكبر في العلاقات التجارية بين البلدين".

وأشار أنه اتفق مع نظيره التركي على عقد اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة في النصف الأول من العام المقبل (2020).

كما أعرب دودون عن أمله في أن يساهم اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة، في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين قدمًا نحو الأمام، مشيرًا أن عدد المستثمرين الأتراك في عاصمة بلاده كيشيناو بلغ أكثر من 1300 مستثمر.

وأضاف: "وبهذه الطريقة، احتل المستثمرون الأتراك المركز السادس على قائمة المستثمرين الأجانب في بلدنا. نحن على استعداد لتقديم الدعم اللازم للمستثمرين الأتراك في مختلف المجالات".

وأشار دودون إلى أن البلدين تبادلا وبشكل مكثف الخبرات في مجال الصحة ومشاريع البنية التحتية الكبرى في السنوات الأخيرة.

وقال: "أنا معجب بالاحترافية العالية لقطاع البناء والتطوير العقاري في تركيا. إن المقاولين الأتراك يشاركون في العديد من مشاريع البنية التحتية في مولدوفا. هناك أيضًا شركات أنهت مشاريع مهمة مسندة إليها لا سيما في حقل المنشآت الرياضية".

كما ثمن دودون عاليًا المشاريع التي تنفذها الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) في مولدوفا، والتعاون المستمر بين البلدين في المجال الثقافي.

وشكر دودون نظيره التركي على دعمه افتتاح مراكز ثقافية في مولدوفا، لاسيما في المناطق ذات الغالبية الناطقة باللغة التركية (الغاغاوزية).

وذكر دودون أن بلاده تحتفل سنويًا بالذكرى السنوية لقانون الحكم الذاتي للأتراك الغاغاوز، وذلك في 23 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

ولفت دودون إلى أن بلاده تتطلع إلى افتتاح تركيا قنصلية عامة لها في مدينة كومرات، عاصمة جمهورية غاغاوزية ذاتية الحكم ضمن الاتحاد المولدوفي، مشددًا على أن أتراك الغاغاوز سيواصلون المشاركة بشكل فعال في إدارة كيشيناو.