أوقطاي: هدفنا في ليبيا وقبرص يتمثل في إحباط المكائد

شدّد نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، الأربعاء، على أن هدف أنقرة في ليبيا وقبرص يتمثل في إحباط المكائد التي تستهدف تركيا.

وقال أوقطاي خلال مشاركته في اجتماع محرري وكالة الأناضول في أنقرة: "أخاطب من يسألوننا ما شأنكم في ليبيا وقبرص، نحن هناك لإحباط المكائد التي تستهدفنا".

وأضاف: "أفشلنا مؤامرة حبسنا في مياهنا الإقليمية عبر الاتفاق مع ليبيا".

وأوضح أن "أي خطة بدون تركيا في المنطقة لا فرصة لها للنجاح مهما كان الطرف الذي يقف وراءها".

كما أكد نائب الرئيس التركي، على أن الاتفاق التركي- الليبي "يصب في مصلحة المنطقة أيضًا وهو مشروع سلام".

ولفت إلى أن مذكرة التفويض حول إرسال جنود إلى ليبيا تسري لعام واحد، ويتم إرسال القوات في التوقيت وبالقدر اللازم.

وأشار أن محتوى مذكرة التفويض يتيح كل شيء بدءًا من المساعدات الإنسانية وحتى الدعم العسكري.

واستدرك في نفس السياق: "نأمل أن يؤدي ذلك دورًا رادعًا وأن تفهم الأطراف هذه الرسالة بشكل صحيح".

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج.

وتتعلق المذكرة الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العامة للبرلمان التركي، الخميس، جلسة طارئة بناءً على دعوة رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، لمناقشة مذكرة رئاسية للحصول على تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

من جهة أخرى، قال أوقطاي إن الاقتصاد التركي حقق التوازن والانضباط في 2019، وسيبدأ نهضة جديدة في 2020.

وتابع: "تركيا ستصنع طائراتها الحربية، بطيار وبدون طيار، كما ستصنع مقاتلات بمميزات طائرات (إف 35) أو حتى أكثر".