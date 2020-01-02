أردوغان: لقّنا الغرب ودولًا عربية درسًا في كرم الضيافة

شدّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أن تركيا لقنت الغرب بأكمله، وحتى بعض الدول العربية، درسًا في كرم الضيافة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس، خلال مشاركته في ندوة حول المدن والأمن، أقيمت بالمجمع الرئاسي في أنقرة.

وقال أردوغان إن "هناك 250 ألف شخص ينزحون من إدلب السورية باتجاه حدودنا، ونحاول اتخاذ التدابير اللازمة".

وأكّد أنه لا يوجد مصداقية حول الحس الإنساني لدى أولئك الذين لا يريدون الأجانب في مدنهم، بينما تحتضن تركيا نحو 5 ملايين شخص بينهم نحو 4 ملايين سوري يقطنون كل ولاياتها.

وتعليقاً على التدابير الأمنية المتخذة حيال الاحتجاجات ببعض الدول الأوروبية، قال أردوغان إن "المدن الغربية التي كانت رمزاً للحرية والقانون والنظام تحولت فجأة إلى سجون مفتوحة".