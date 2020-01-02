طرابلس تشكر أنقرة عقب إقرار البرلمان التركي إرسال قوات لليبيا

شكر وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، عقب مصادقة البرلمان التركي على مذكرة التفويض بإرسال قوات إلى ليبيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الوزيران، عقب مصادقة البرلمان في أنقرة بأغلبية على المذكرة المذكورة، بحسب مصادر دبلوماسية تركية.

وأوضحت المصادر أن سيالة شكر تشاوش أوغلو، على دعم تركيا لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليًا.

وفي وقت سابق من مساء الخميس، صادق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية تفوّض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بموافقة 325 نائبًا ورفض 184.

والاثنين الماضي، عرضت الرئاسة التركية على رئاسة البرلمان، مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.

ومدة التفويض ستكون لعام واحد قابلة للتمديد، وفقًا للمادة الـ 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.