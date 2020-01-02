نائب الرئيس التركي يعلن عن خطة لإنشاء موقع نموذجي في المنطقة الآمنة شمال سوريا

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن بلاده أعدت خطة لإنشاء موقع خلال العام الجاري ليكون أنموذجاً في المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الخميس، قال فيه إن محافظة إدلب باتت الجرح النازف لسوريا، مؤكداً أن أعداد النازحين في ازدياد جراء قصف النظام السوري الذي يستهدف المنطقة.

وأشار أوقطاي أن روسيا تدعم قصف النظام، وأن إيران لم تبد موقفاً واضحاً لإنهاء هذا الوضع في إدلب.

وبيّن أن تركيا لا يمكنها استقبال النازحين داخل حدودها لأعدادهم الكبيرة، لكن ستواصل رعايتهم في الجانب الآخر من الحدود.

وأوضح "يجب أن نجد حلا داخل سوريا، ولا يمكننا مواجهة المشاكل التي أوجدها العالم بمفردنا، لدينا حاليا نحو 4 ملايين لاجئ، حوالي 3.6 مليون منهم سوريون".

وأردف "من خلال إنشاء منطقة آمنة داخل سوريا سنوفر فضاء ليعيش فيها النازحون في الداخل، وضمان العودة الطوعية للاجئين السوريين من تركيا إلى بلادهم على حد سواء".

وأكد أن إنشاء المنطقة ستوفر الأمن للسوريين، إلى جانب توفير الأمن للحدود الجنوبية لتركيا.

ودعا أوقطاي بلدان الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا، لأن مسألة الهجرة من هذه المنطقة تمسها بشكل مباشر.