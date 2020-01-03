أردوغان يترأس اجتماعاً أمنياً لبحث التوتر بين واشنطن وطهران

ترأس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، اجتماعاً أمنياً لبحث التطورات الأخيرة في العراق والتوتر بين واشنطن وطهران.

وأوضح رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في بيان، أن الاجتماع بحث التطورات الأخيرة في العراق، والتوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والوضع الراهن في ليبيا وسوريا.

ولفت إلى أن الرئيس أردوغان أكد خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة تركيا لموقفها البناء حيال التطورات الإقليمية، واستمرار اتخاذها خطوات فعالة لضمان السلام والاستقرار، واستخدام كافة الإمكانات الدبلوماسية حتى النهاية.

وأشار إلى أن الاجتماع عقد في قصر دولمة بهتشة بمدينة إسطنبول، واستغرق 3 ساعات.

وحضر الاجتماع نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أقار، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة ابراهيم قالن، إضافة إلى نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ماهر أونال، والمتحدث باسم الحزب عمر جليك.

ويأتي الاجتماع بعد ساعات من مقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية بالعراق، فجر الجمعة..