أنقرة تحذر من مآلات اغتيال سليماني وتدعو جميع الأطراف إلى التصرف بحكمة

حذرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، من أن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، في قصف أمريكي بالعراق، سيفاقم انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة، داعية جميع الأطراف إلى تجنب الخطوات الأحادية.

واعتبرت، في تعليقها على اغتيال القيادي الإيراني البارز سليماني في بغداد، أن "تحويل العراق لساحة صراع سيُلحِق الضرر بالسلام والاستقرار في المنطقة".

وعبرت الوزارة التركية عن شعورها بـ"القلق العميق" من التوتر الأمريكي-الإيراني المتصاعد.

وأوضح البيان أن "الخطوات المتصاعدة التي تهدّد الاستقرار في منطقتنا، ستزيد دوامة العنف، وجميع الأطراف ستعاني هذا الوضع".

وأردف: "تركيا تقف دائماً ضدّ التدخلات الخارجية والاغتيالات والصراعات الطائفية في المنطقة".

ودعت الخارجية جميع الأطراف إلى التصرّف بحكمة، وتجنّب الخطوات أحادية الجانب التي تهدّد السلام والاستقرار، مؤكّدة أهمية أعطاء الأولوية للخطوات الدبلوماسية.