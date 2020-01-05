تركيا تدين بشدة قصف الكلية العسكرية بطرابلس وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة، قصف مقر الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس من قِبل مقاتلات تابعة لميليشيات خليفة حفتر.

وقالت الخارجية التركية في بيان، الأحد: "ندين بشدة قصف مقر الكلية العسكرية بالعاصمة طرابلس من قِبل مقاتلات ما يسمى الجيش الوطني الليبي".

وأضاف البيان أنه يتوجب على المجتمع الدولي اتخاذ الخطوات الضرورية بأسرع وقت، من أجل إنهاء الدعم الخارجي لـ"حفتر" في ليبيا.

وترحمت الخارجية التركية على أرواح الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للجرحى والصبر لذويهم.

وأكد البيان أن تركيا ستواصل التضامن مع حكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها دوليا.

وذكر "مركز الطب الميداني والدعم" التابع لوزارة الصحة، أن "القصف الذي تعرض له طلبة الكلية العسكرية مساء السبت راح ضحيته 30 شهيدا وأكثر من 33 جريحا".

وتصاعدت، في الآونة الأخيرة، الهجمات التي تستهدف المدنيين من قبل ميليشات حفتر أو المرتزقة الداعمة له، في ظل فشل مستمر في تحقيق أهداف العملية العسكرية التي أطلقتها، في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة الليبية.