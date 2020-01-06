أردوغان: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء المتغيرات في منطقتنا

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء المتغيرات الإقليمية والعالمية في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته افتتاح المبنى الجديد لجهاز الاستخبارات التركية بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء المشهد المعقد والمتغير الناجم عن تنافس القوى الإقليمية والعالمية في منطقتنا".

وأضاف أن التحالفات الإقليمية القائمة ضد بلاده في شرق المتوسط تستحوذ أهمية كبيرة في مستقبل تركيا القريب.

وتطرق الرئيس التركي، في كلمته، إلى دور الاستخبارات التركية المشرف على المستوى العالمي.

وأشاد على نحو خاص بدورها في تسليط الضوء على جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وفي استهداف قيادات منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق.

وأكد أن الاستخبارات التركية "بات لديها القدرة على التحرك في كافة أنحاء العالم دون الاستعانة بدول أخرى".

وشدد على ضرورة تطوير الاستخبارات التركية في جميع المجالات في ظل التهديدات التي تتعرض لها البلاد في الداخل والخارج.

وأوضح -في هذا الصدد- أن تركيا "تسعى خلال الفترة المقبلة إلى إنشاء هيكل استخباراتي أكثر فاعلية في مجال التقنيات والأمن السيبراني".