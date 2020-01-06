تشاوش أوغلو: سنواصل جهودنا لتخفيف التوتر بين إيران والولايات المتحدة

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الاثنين، إن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، يشكل خطرا حقيقيا على السلام والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال تقييمه للسياسة الخارجية التركية في عام 2019.

وأوضح تشاوش أوغلو أن بلاده ستواصل بذل الجهود مع دول أخرى لتخفيف التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد تشاوش أوغلو على ضرورة إنهاء التوتر الحاصل بين طهران وواشنطن بالطرق الدبلوماسية.

وتابع قائلا: "نتواصل مع جميع الأطراف المعنية، الرئيس أردوغان أجرى اتصالات هاتفية مع نظرائه في إيران وفرنسا والعراق وقطر وسيهاتف زعماء وقادة آخرين مثل رئيس الوزراء البريطاني والمستشارة الألمانية".

وأردف أيضا: "وأنا كوزير للخارجية تناولت مسألة خفض التصعيد بين طهران وواشنطن مع نظرائي في إيران والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وقطر وباكستان، ومع الأمين العام للأمم المتحدة".

وأعرب عن قلقه حيال احتمال تحول العراق إلى مسرح لصراعات دولية.

وقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، و8 آخرين، فجر الجمعة، بقصف جوي أمريكي في بغداد؛ ما أثار غضبا واسعا في العراق وإيران، وتهديدات متبادلة بين طهران بالانتقام وواشنطن بالرد على أي خطوة.