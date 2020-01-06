كرواتيا: تركيا شريك مهم للاتحاد الأوروبي ونسعى لتعزيز العلاقات معها

أعربت الممثلة الدائمة لكرواتيا لدى الاتحاد الأوروبي، إيرينا أندراسي، الإثنين، عن رغبة بلادها في التركيز على سبل تكثيف العلاقات مع تركيا "الشريك المهم" للاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلت به أندراسي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمناسبة تولي كرواتيا رئاسة الدورة الجديدة للاتحاد الأوروبي، لمدة 6 أشهر اعتبارا من مطلع العام الجاري.

وقالت، إن "تركيا شريك مهم للاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، ونريد تعزيز تعاوننا في مجال الهجرة".

وأضافت أندراسي: "نحن بحاجة لإجراء مباحثات معها (تركيا) في القضايا الجيوستراتيجية في المنطقة".