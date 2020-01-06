ماهينور غوكتاش تباشر مهامها سفيرة جديدة لتركيا بالجزائر

باشرت ماهينور أوزدمير كوكطاش، الاثنين، مهامها كسفيرة لتركيا لدى الجزائر خلفا لمحمد بوروي، حسب السفارة التركية بالجزائر.

وأضافت السفارة، عبر بيان، أن وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم استقبل، الأحد، ماهينور، التي سلمته أوراقها كسفيرة جديدة.

وتخلف ماهينور السفير محمد بوروي الذي قضى أكثر من 3 سنوات في المنصب. وتأتي مباشرتها لمهام منصبها بالتزامن مع الإعلان عن زيارة يجريها وزير الخارجية التركي إلى الجزائر اليوم.

كانت ماهينور شغلت منصب نائب في البرلمان البلجيكي سابقا كونها تحمل الجنسيتين التركية والبلجيكية.

وولدت ماهينور أوزدمير كوكطاش في منطقة شايربيك في العاصمة البلجيكية بروكسل، 7 ديسمبر/ كانون الأول 1982، وهي سياسية بلجيكية من أصل تركي، وحاصلة على شهادة عليا في العلوم السياسية والإدارة العامة من جامعة بروكسل.