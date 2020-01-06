"ي ب ك" الإرهابي يخلي سبيل 400 من عناصر داعش في مخيم الهول

أخلى تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي سبيل مئات آخرين من عناصر داعش وأسرهم من مخيم الهول شمال شرقي سوريا.

وقالت مصادر محلية موثوقة للأناضول، إن "ي ب ك/ بي كا كا" أطلق سراح 400 شخص من داعش وأسرهم المحتجزين في مخيم الهول، بمحافظة الحسكة.

ولفتت المصادر إلى أن عملية الإفراج جاءت إثر كفالة من عشائر عربية في المنطقة.

يشار إلى أن التنظيم أخلى سبيل المئات من عناصر داعش وأسرهم أو غض الطرف عن فرارهم، عقب إطلاق تركيا عملية نبع السلام، شرق الفرات.

وحاول التنظيم من خلال ذلك ابتزاز الولايات المتحدة والدول الغربية، من أجل دفعها للضغط على تركيا لإيقاف العملية.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في 17 نوفمبر الماضي، ان تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" أخلى سبيل مالا يقل عن 800 من عناصر داعش، من سجن مدينة تل أبيض.

وأطلق التنظيم سراح أكثر من ألف من عناصر داعش وأسرهم، في غضون الشهرين الأخيرين.

مخيم الهول

ويحتجز تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، إلى جانب المدنيين الذين فروا من الاشتباكات التي وقعت مع داعش في دير الزور، بعض المنتمين إلى داعش وأسرهم، في المخيم الذي أقامه، في بلدة الهول بمحافظة الحسكة في 17 أبريل / نيسان 2017.

وتعد دورات المياه وكبائن الاستحمام غير الصحية، والخيام الممزقة، والأطعمة منتهية الصلاحية، وعدم توافر الأدوية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة، ونقص الرعاية الصحية من بين المشكلات الرئيسة في المخيم.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن ما يزيد عن 70 ألف شخص يعيشون في مخيم الهول الذي يتسع لـ 10 ألاف شخص فقط، وأن 90% من هؤلاء الأشخاص من الأطفال والنساء.

ويضم المخيم، عدة آلاف من المسلحين الإرهابيين من 50 دولة تقريبا، فضلا عن السوريين والعراقيين.