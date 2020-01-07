تشاوش أوغلو: تركيا والجزائر ستتعاونان بخصوص الأزمة الليبية

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن أنقرة ستتعاون مع الجزائر على أساس المصالح المشتركة في القضايا الإقليمية المختلفة، وفي مقدمتها الأزمة الليبية.

جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" الثلاثاء، عقب لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في القصر الرئاسي، بالعاصمة الجزائر.

وأشار إلى أنه نقل تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الرئيس الجزائري.

وقال: "سنزيد التعاون بين بلدينا إلى مستوى المجلس الاستراتيجي، وسنتعاون على أساس مصالحنا المشتركة في القضايا الإقليمية، خاصة في الأزمة الليبية".

وكان تشاوش أوغلو التقى في وقت سابق الثلاثاء، رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، ووزير الخارجية صبري بوقدوم، وعقد مع الأخير اجتماعاً ثنائياً وآخر على مستوى الوفود.

ووصل تشاوش أوغلو، مساء الاثنين إلى الجزائر، في زيارة تستمر يومين، لبحث التعاون الثنائي وقضايا إقليمية على رأسها الأزمة الليبية.